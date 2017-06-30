Berat Ali Genç Tuzlaspor’da

Lig takımlarından Tuzlaspor, sol kanat oyuncusu Berat Ali Genç ile sözleşme imzaladı.

Tuzlaspor transfer için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon Aydınspor 1923 takımında top koşturan 1993 doğumlu Berat Ali Genç, Tuzlaspor’a 2 yıllığına imza attı. Sol kanatta top koşturan Berat Ali, 2015-2016 sezonunda da Tuzlaspor formasını giymişti. Yuvasına tekrar geri dönmekten mutlu olduğunu söyleyen Berat Ali Genç’in imza töreninde Tuzlaspor Başkan Yardımcıları Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Teknik Direktör Osman Gökhan da hazır bulundu.