“Bereket konvoyu” Belgrad’da gönülleri fethetti

Simgesel anlamı büyük olan iftar ile Belgrad’da yeniden ezan sesleri yankılandı. Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği iftar programına Başkan Atila Aydıner de katılarak Müslümanların Kadir Gecesi’ni kutladı ve vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Bayrampaşa Belediyesi’nin “Kardeşlik Sınır Tanımaz” sloganıyla 14. kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu, bu yıl Balkanlar’daki 17’inci, Sırbıstan’daki 3’üncü iftar programını ise Belgrad’da düzenledi. Simgesel anlamı büyük olan iftar ile Belgrad’da yeniden ezan sesleri yankılandı. Programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi. Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği iftarda yaklaşık 3 bin kişi aynı sofrayı paylaştı.

Kalemeydan’da düzenlenen iftar programına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufoviç, Stari Grad Belediye Başkanı Marko Bastaç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in babası Ancelko Vuçiç ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sınır tanımayan kardeşliğimiz ile yeniden Belgrad’dayız”

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Tüm Müslümanların Kadir Gecesi’ni cani gönülden kutluyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim. Bayrampaşa Belediyesi olarak tam 14 yıl boyunca sınır tanımayan kardeşliğimiz ile yollara düştük. Türkiye ile Sırbistan ve Balkanlar arasındaki dostluk, kardeşlik ve gönül bağını güçlendirdik. Bugün bir kez daha Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği Sırbistan’ın başkentindeki Kalemeydan’dan iki ülke insanı arasındaki birliği ve beraberliği ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç ise, “Bayrampaşa Belediyesi 14 yıldır aralıksız sürdürdüğü Balkanlar’da Ramazan etkinlikleri ile Türkiye ile Balkanlar arasında oldukça sağlam dostluk köprüleri kurdu, kurmaya da devam ediyor. Bu güzel etkinlik için Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son Durak Bulgaristan Kırcaali

Sırbistan’ın ardından Bulgaristan’a hareket eden konvoy, 12 Haziran Salı günü Filibe’de, 13 Haziran Çarşamba günü de Kırcaali’de iftar programı düzenleyerek bu yılki Balkan yolculuğunu tamamlayacak.