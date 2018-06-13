‘Bereket Konvoyu’ Bulgaristan Filibe’de

Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği iftar programında sahne alan Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, soydaşlara güzel bir Ramazan akşamı yaşattı.

Bayrampaşa Belediyesi’nin “Kardeşlik Sınır Tanımaz” sloganıyla 14’üncü kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu, Balkanlar’daki 18’inci durağı Bulgaristan Filibe’de 3 bin kişilik iftar sofrası kurdu. Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği iftar programında sahne alan Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, soydaşlarımıza güzel bir Ramazan akşamı yaşattı. Stolipinova Meydanı’nda düzenlenen programa Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, bürokratlar, din adamları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son durak Bulgaristan Kırcaali

Konvoy, Filibe’nin ardından 13 Haziran Çarşamba günü de Kırcaali’de iftar programı düzenleyerek bu yılki Balkan yolculuğunu tamamlayacak.