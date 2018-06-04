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04 Haziran 2018 11:28

Bereket konvoyu Karadağ Rojayev’de

Balkanlar’da kurduğu iftar sofraları ile gönülleri fethetmeye devam eden Bayrampaşa Belediyesi’nin Bereket Konvoyu, Karadağ Rojaye’de binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Bereket konvoyu Karadağ Rojayev’de

04 Haziran 2018 11:28

Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği konvoy, Balkanlar’daki on üçüncü iftar programını ise 4 Haziran Pazartesi günü Sırbistan Tutin’de düzenleyecek.


Bayrampaşa Belediyesi’nin “Kardeşlik sınır tanımaz” sloganıyla 14. kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu’nun, Balkanlar’daki on ikinci durağı Karadağ Rojaye oldu. Burada binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturan konvoya bölgede yaşayan Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Rojaye’deki iftar programına Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Münir Dinler’in yanı sıra Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçisi Serhat Galip, Rojaye Belediye Başkanı Eyüp Nurkovic, Rojaye İslam Birliği Başkanı Reyhan Hot ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Konvoy, 4 Haziran Pazartesi günü Sırbistan Tutin’de, 5 Haziran Salı günü de Novipazar’da iftar sofraları kuracak.


Konvoyun güzergahı


Balkanları adım adım gezerek iftar sofraları kurmayı sürdüren Bereket Konvoyu’nun sonraki durakları şöyle;


4 Haziran Pazartesi Sırbistan Tutin, 5 Haziran Salı Sırbistan Novipazar, 7 Haziran Perşembe Bosna Hersek Kakanj, 8 Haziran Cuma Bosna Hersek Novi Travnic, 10 Haziran Pazar Sırbistan Belgrad, 12 Haziran Salı Bulgaristan Filibe, 13 Haziran Çarşamba Bulgaristan Kırcaali.




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