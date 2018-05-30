Kosova’daki ilk iftar programını Prizren şehrinde düzenleyen konvoya bölgedeki Müslümanlar büyük ilgi gösterdi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin “Kardeşlik sınır tanımaz” sloganıyla 14. kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu, Kosova Prizren’de binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu. Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği iftar programına Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Bayrampaşa Belediye başkan yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya ile din adamları ve STK temsilcileri katıldı. Balkanlar’daki onuncu programını Kosova Prizren’de düzenleyen konvoy, 30 Mayıs Çarşamba günü de İpek’te iftar sofraları kuracak.