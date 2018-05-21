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21 Mayıs 2018 10:56

Bereket Konvoyu Makedonya’da

Balkanları adım adım gezmeye devam eden Bayrampaşa Belediyesi’nin Bereket Konvoyu, Makedonya Strumica ve Üsküp Çair’de binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

Bereket Konvoyu Makedonya’da

21 Mayıs 2018 10:56

Bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından büyük bir sevgi ile karşılanan konvoy, Makedonya’nın ardından Sırbistan’a hareket etti.


Bayrampaşa Belediyesi’nin coşkulu bir programla 14. kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu’nun son durağı Makedonya oldu. Strumica ve Üsküp Çair’de binlerce kişilik iftar sofrası kuran konvoya Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Strumica ve Çair’de düzenlenen programlara; siyasteçiler, bürokratlar, belediye başkanları, din adamları ve STK temsilcileri ile bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı.Konvoy, Makedonya’nın ardından beşinci iftar programını 21 Mayıs Pazartesi günü Sırbistan Preşova’da düzenleyecek.


Konvoyun güzergahı


Ramazan ayı boyunca Balkanları karış karış gezerek iftar sofraları kurmayı sürdürecek olan Bereket Konvoyu’nun sonraki durakları şöyle;


21 Mayıs Pazartesi Sırbistan Preşova, 22 Mayıs Salı Makedonya Kırçova, 23 Mayıs Çarşamba Makedonya Manastır, 25 Mayıs Cuma Arnavutluk Vlore, 26 Mayıs Cumartesi Arnavutluk Tiran, 29 Mayıs Salı Kosova Prizren, 30 Mayıs Çarşamba Kosova İpek, 1 Haziran Cuma Karadağ Rojaye, 4 Haziran Pazartesi Sırbistan Tutin, 5 Haziran Salı Sırbistan Novipazar, 7 Haziran Perşembe Bosna Hersek Kakanj, 8 Haziran Cuma Bosna Hersek Novi Travnic, 10 Haziran Pazar Sırbistan Belgrad, 12 Haziran Salı Bulgaristan Filibe, 13 Haziran Çarşamba Bulgaristan Kırcaali.




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