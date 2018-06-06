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06 Haziran 2018 14:31

Bereket Konvoyu Sırbistan Novipazar’da

Tam 14 yıldır Ramazan ayının manevi havasını Balkanlar’a taşıyan Bayrampaşa Belediyesi’nin Bereket Konvoyu, Sırbistan Novipazar’da 3 bin kişilik iftar sofrası kurdu.

Bereket Konvoyu Sırbistan Novipazar’da

06 Haziran 2018 14:31

Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği konvoy, buradan da Bosna Hersek’e hareket etti.


Bayrampaşa Belediyesi’nin “Kardeşlik sınır tanımaz” sloganıyla 14. kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu’nun, bu yıl Balkanlar’daki on dördüncü durağı Sırbistan Novipazar oldu. Burada 3 kişilik iftar sofrası kuran konvoya bölgede yaşayan Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Novipazar’daki belediye meydanında düzenlenen programa Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Naser Şimşek’in yanı sıra belediye meclis üyesi Münir Dinler, bürokratlar, din adamları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Sırbistan’dan Bosna Hersek’e hareket eden konvoy, iftar sofralarını 7 Haziran Perşembe günü de Kakanj’da kuracak.




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