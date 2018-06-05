‘Bereket Konvoyu’ Sırbistan Tutin’de

Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği konvoy, Sırbistan’daki ikinci iftar programını ise 5 Haziran Salı günü Novipazar’da düzenleyecek.

Bayrampaşa Belediyesi’nin “Kardeşlik sınır tanımaz” sloganıyla 14’üncü kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu’nun, Balkanlar’daki on üçüncü durağı Sırbistan Turin oldu. Burada binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturan konvoya bölgede yaşayan Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Tutin’deki programa Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Naser Şimşek’in yanı sıra belediye meclis üyesi Münir Dinler, bürokratlar, din adamları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konvoy, bu yılki Sırbistan yolculuğunu 5 Haziran’da Novipazar’da, 10 Haziran’da da Belgrad’da iftar programı düzenleyerek tamamlayacak.

Konvoyun güzergâhı

Balkanları adım adım gezerek iftar sofraları kurmayı sürdüren Bereket Konvoyu’nun sonraki durakları şöyle: 5 Haziran Salı Sırbistan Novipazar, 7 Haziran Perşembe Bosna Hersek Kakanj, 8 Haziran Cuma Bosna Hersek Novi Travnic, 10 Haziran Pazar Sırbistan Belgrad, 12 Haziran Salı Bulgaristan Filibe, 13 Haziran Çarşamba Bulgaristan Kırcaali.