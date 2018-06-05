Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 12:11

‘Bereket Konvoyu’ Sırbistan Tutin’de

Balkanları karış karış gezerek Sırbistan’a ulaşan Bayrampaşa Belediyesi’nin Bereket Konvoyu, Tutin’de binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu.

‘Bereket Konvoyu’ Sırbistan Tutin’de

05 Haziran 2018 12:11

Bölgede yaşayan Müslümanların büyük ilgi gösterdiği konvoy, Sırbistan’daki ikinci iftar programını ise 5 Haziran Salı günü Novipazar’da düzenleyecek.


Bayrampaşa Belediyesi’nin “Kardeşlik sınır tanımaz” sloganıyla 14’üncü kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu’nun, Balkanlar’daki on üçüncü durağı Sırbistan Turin oldu. Burada binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturan konvoya bölgede yaşayan Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Tutin’deki programa Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Naser Şimşek’in yanı sıra belediye meclis üyesi Münir Dinler, bürokratlar, din adamları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Konvoy, bu yılki Sırbistan yolculuğunu 5 Haziran’da Novipazar’da, 10 Haziran’da da Belgrad’da iftar programı düzenleyerek tamamlayacak.



Konvoyun güzergâhı


Balkanları adım adım gezerek iftar sofraları kurmayı sürdüren Bereket Konvoyu’nun sonraki durakları şöyle: 5 Haziran Salı Sırbistan Novipazar, 7 Haziran Perşembe Bosna Hersek Kakanj, 8 Haziran Cuma Bosna Hersek Novi Travnic, 10 Haziran Pazar Sırbistan Belgrad, 12 Haziran Salı Bulgaristan Filibe, 13 Haziran Çarşamba Bulgaristan Kırcaali.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Açık
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç