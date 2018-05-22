Bereket Konvoyu Sırbistan’da

Yaklaşık 2 bin kişiyi iftar sofrasında buluşturan konvoya bölgede yaşayan Müslümanlar büyük ilgi gösterdi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin coşkulu bir programla 14. kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu’nun beşinci durağı Sırbistan Preşova oldu. Burada binlerce kişilik iftar sofrası kuran konvoya, yağan yağmura rağmen, Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Preşova’daki iftar programına Preşova Belediye Başkanı Shqiprim Arifi’nin yanı sıra, Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Recep Asılsoy, siyasetçiler, bürokratlar, din adamları ve STK temsilcileri ile bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı.Konvoy, Balkanlar’daki altıncı iftar programını 22 Mayıs Salı günü Makedonya Kırçova’da düzenleyecek.