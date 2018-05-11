‘’Bereket Konvoyu’’ yola çıktı

Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşmiş uluslararası anlamda en uzun süren kültürel programı ‘’Bereket Konvoyu‘’ 2005’den bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da Balkanlara doğru yola çıktı. 150 kişiden oluşan gönüllü konvoy Ramazan ayına özel balkan topraklarında on binlerce soydaş ve yurttaşımızla bir araya gelerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek. Konvoy Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Bulgaristan’da toplam 19 Ramazan programı gerçekleştirerek binlerce soydaşla buluşacak. 4 tır, 2 otobüs, 4 minibüs, 1 jeneratör ve 1 canlı yayın aracının olduğu konvoyu balkanlara uğurlama töreni Bayrampaşa’da gerçekleşti. Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra Bosna-Hersek Başkonsolosu Megan Muhiç ve eşi, Bulgaristan Konsolosu Dimitri Tonev ve AK Parti Bayrampaşa ilçe yönetimi de katıldı. Törende develer ve mehter takımının bulunması renkli görüntüler oluşturdu.

“Balkanlar’da yaşayanlarla Türkiye Cumhuriyeti arasında sevgi ve dostluğu artırmak istiyorum”

Hedeflerinin Balkanlarda yaşayan yurttaşlarla sevgiyi ve dostluğu arttırmak olduğunu söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “13 yıl önce yaşadığımız heyecanın aynısını yaşıyoruz. Bugün 14. Yılını kutluyoruz. 14 yıldan beri Balkanların ortalama 10 büyük şehrine giderek biz Ramazan ayı boyunca bütün orada yaşayan Evlad-ı Fatihan diye tabir edeceğimiz o güzel insanlarla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sevgiyi ve dostluğu arttırmayı hedefliyoruz. Bugün de burada mehteran eşliğinde develerle beraber konvoylarımızı besmelelerle uğurlayacağız. Balkan coğrafyasındaki o güzel insanlar bizleri bekliyor. İnşallah bu Ramazan’ da dolu dolu her akşam onlarla beraber olacağız” diye konuştu.

“Rumeli Fatihan torunu olarak belediyemizin yaptığı organizasyonları beğeniyorum”

Bayrampaşa Belediyesi’nin yapmış olduğu bu organizasyonu her zaman beğendiğini dile getiren Rumeli Dernekler Federasyonu yönetiminden Aysel Kurtuluş, "Çok mutluyum bende Rumeli Fatihan torunu olarak. Belediyemizin yaptığı bu organizasyonları her zaman beğeniyorum. Benim hali hazırda Üsküp ve Kosova ‘da bir sürü akrabalarım var. Aynı zamanda Rumeli Dernekler Federasyonu yönetimindeyim. Çok iyi biliyorum neler olduğunu. Güzel bir organizasyon” dedi.

Törende yapılan duaların ardından protokol üyelerinin barış güvercini uçurmasıyla bereket konvoyu yola çıktı.