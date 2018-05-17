‘Bereket Konvoyu’ Yunanistan Gümülcine’de

Gümülcine Kozlubekir’de 3 bin kişilik iftar sofrası kuran konvoya yoğun ilgi gösterildi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin coşkulu bir programla 14’üncü kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu’nun ilk durağı Yunanistan Gümülcine oldu. Gümülcine Kozlubekir’de 3 bin kişilik iftar sofrası kuran konvoya yoğun ilgi gösterildi. Programa siyasetçiler, din adamları ve STK temsilcileri ile bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı. Konvoy, 17 Mayıs Perşembe günü de İskeçe’de iftar programı düzenleyerek bu yılki Yunanistan programını tamamlayacak.

Konvoyun güzergâhı

Ramazan ayı boyunca Balkanları karış karış gezerek iftar sofraları kuracak olan Bereket Konvoyu’nun sonraki durakları şöyle:

17 Mayıs Perşembe Yunanistan İskeçe, 19 Mayıs Cumartesi Makedonya Strumica, 20 Mayıs Pazar Makedonya Üsküp, 21 Mayıs Pazartesi Sırbistan Preşova, 22 Mayıs Salı Makedonya Kırçova, 23 Mayıs Çarşamba Makedonya Manastır, 25 Mayıs Cuma Arnavutluk Vlore, 26 Mayıs Cumartesi Arnavutluk Tiran, 29 Mayıs Salı Kosova Prizren, 30 Mayıs Çarşamba Kosova İpek, 1 Haziran Cuma Karadağ Rojaye, 4 Haziran Pazartesi Sırbistan Tutin, 5 Haziran Salı Sırbistan Novipazar, 7 Haziran Perşembe Bosna Hersek Kakanj, 8 Haziran Cuma Bosna Hersek Novi Travnic, 10 Haziran Pazar Sırbistan Belgrad, 12 Haziran Salı Bulgaristan Filibe, 13 Haziran Çarşamba Bulgaristan Kırcaali.