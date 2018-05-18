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18 Mayıs 2018 12:17

Bereket konvoyu Yunanistan İskeçe’de

Balkan seferini sürdüren Bereket Konvoyu’nun ikinci durağı Yunanistan İskeçe oldu.

Bereket konvoyu Yunanistan İskeçe’de

18 Mayıs 2018 12:17

İskeçe’de 2 bin kişilik iftar sofrası kuran konvoya bölgede yaşayan Müslümanlar büyük ilgi gösterdi.


Bayrampaşa Belediyesi’nin coşkulu bir programla 14. kez Balkanlara uğurladığı Bereket Konvoyu’nun ikinci durağı Yunanistan İskeçe Mustafçova Şahinköy oldu. Şahinköy’de 2 bin kişilik iftar sofrası kuran konvoya bölgede yaşayan Müslümanlar büyük ilgi gösterdi. Programa Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya’nın yanı sıra siyasetçiler, din adamları ve STK temsilcileri ile bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı. Konvoy, İskeçe programı ile bu yılki Yunanistan yolculuğunu tamamlayarak Makedonya’ya hareket etti.


Ramazan ayı boyunca Balkanları karış karış gezerek iftar sofraları kurmayı sürdürecek olan Bereket Konvoyu’nun sonraki durakları şöyle;


19 Mayıs Cumartesi Makedonya Strumica, 20 Mayıs Pazar Makedonya Üsküp, 21 Mayıs Pazartesi Sırbistan Preşova, 22 Mayıs Salı Makedonya Kırçova, 23 Mayıs Çarşamba Makedonya Manastır, 25 Mayıs Cuma Arnavutluk Vlore, 26 Mayıs Cumartesi Arnavutluk Tiran, 29 Mayıs Salı Kosova Prizren, 30 Mayıs Çarşamba Kosova İpek, 1 Haziran Cuma Karadağ Rojaye, 4 Haziran Pazartesi Sırbistan Tutin, 5 Haziran Salı Sırbistan Novipazar, 7 Haziran Perşembe Bosna Hersek Kakanj, 8 Haziran Cuma Bosna Hersek Novi Travnic, 10 Haziran Pazar Sırbistan Belgrad, 12 Haziran Salı Bulgaristan Filibe, 13 Haziran Çarşamba Bulgaristan Kırcaali.




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