Berko İlaç ‘Sağlıkta Şiddete Hayır' diyor

Sosyal sorumluluk konusuna önem veren Berko İlaç, son dönemlerde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını kınamak için ‘Sağlıkta Şiddete Hayır' kampanyası başlattığını duyurdu.

‘Sağlıklı Yarınlara' vizyonuyla otuz yılı aşkın süredir insan sağlığı için üretmeye ve çalışmaya devam eden, Türkiye ilaç pazarında önde gelen markalardan olan Berko İlaç son dönemlerde giderek artan doktor ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için bir farkındalık kampanyası başlattı.

Yapılan şirket açıklamasına göre ‘Sağlıkta Şiddete Hayır' sloganıyla bu konuya dikkat çekmeyi amaçlayan marka, hastaneler ve eczaneler için posterler hazırlattı. Kurumsal sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili duyurular yapan şirket, çalışanlarının mail imzalarında ‘Sağlıkta Şiddete Hayır' görseli kullanmaya başladı. Haber bültenleri ile toplumda bilinç oluşturmayı hedefleyen Berko İlaç, önümüzdeki dönem ‘Sağlıkta Şiddete Hayır' farkındalık videosu hazırlamayı planlıyor.

Berko İlaç Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran'ın bizzat desteklediği ‘Sağlıkta Şiddete Hayır' farkındalık kampanyası ile ilgili Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, “Son dönemde giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını duydukça tepkisiz kalmama kararı aldık. Bu konuda bilinç oluşturmak ve önleyici olmak adına üzerimize düşeni yapmak istedik ve “Sağlıkta Şiddete Hayır” kampanyasını başlattık. Başta kamuoyu olmak üzere, hastanelerde ve eczanelerde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Umarız şiddet olaylarını önlemeye bir katkımız olur ve sağlıkta yaşanan şiddet olayları bir an önce son bulur” şeklinde açıklamada bulundu.