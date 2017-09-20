Berko İlaç, sürdürülebilirliği stratejilerine dahil etti

30 yılı aşkın süredir ‘Sağlıklı Yarınlara’ vizyonuyla insan sağlığına katkı sağlamayı amaç edinen Berko İlaç, bu vizyonunu gerçekleştirmenin sürdürülebilir gelecekle bağlantılı olduğu fikrinden yola çıkarak sürdürülebilirlik çalışmalarını kurumsal stratejilerine dahil ettiğini duyurdu.

İlk adım ofis içerisinde atıldı

Çevre boyutuyla ilgili ilk adımı ofis içerisinde uygulamaya koyduğu tasarruf yöntemleri ile atan firma, ofis kaynaklarının sistematik bir şekilde kullanılması için tasarruf kriterlerini belirledi ve harekete geçti. Firma açıklamasına göre, ofis içerisinde kağıt tüketiminin azaltılması, elektrik ve su kullanım oranının düşürülmesi, çalışanların geri dönüşüme yönlendirilmesi ve çalışanlar arasında bilinç düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalara başladı.

İç ve dış paydaşlar sürece dahil edildi

Açıklamaya göre çalışanlar arasında bilinç oluşturmak için 160 adet bilgilendirici pano Berko İlaç Merkez Ofis ve Üretim Tesisleri’nde lavaboların, elektrik anahtarlarının ve yazıcıların bulunduğu noktalara konumlandırıldı. Ofis katlarında kağıt, cam, plastik ve metal atıklar için geri dönüşüm kutularının kullanılması teşvik edildi. Çalışanlara 70 bilinçlendirici e-posta gönderildi, eğitimler düzenlendi. Böylelikle toplam 300 çalışan projeye dahil edildi. Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden toplam 80 adet sosyal medya iletisi takipçiler ile paylaşıldı, dış paydaşlarla birlikte toplam 500 adet ağaç dikildi, 500 adet de tohum dış paydaşlara dağıtıldı. Böylelikle dış paydaşlar da projeye dahil edilmiş oldu.

Sürdürülebilirlik çalışmalarının sosyal boyutu

Berko İlaç, sürdürülebilirlik çalışmalarının sosyal boyutu kapsamında, Berko Çocuk Tiyatrosu’nu 3 sezondur ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor. Berko Çocuk Tiyatrosu projesi, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu projelerin öncelikli olarak değerlendirildiği, “Junior Chamber International (JCI)”ın düzenlediği “Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri (ICSR)” kapsamında “kültür ve sanat” kategorisinde ödüle layık görüldü.

2018 yılı hedefleri

Açıklamaya göre Berko İlaç 2018 yılı hedefleri arasında, ofis içi kağıt, elektrik ve su tüketimini yüzde 10 oranında azaltmak, merkez ofis ile başlayıp, devamında üretim tesislerinin ve bölge müdürlüklerinin de dahil edileceği WWF - Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın ‘Yeşil Ofis Programı’na katılmak ve ‘Yeşil Ofis Sertifikası’ almak var.