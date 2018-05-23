Berko İlaç’tan ’Hijyenik Oyun Merkezi’ne destek

Gülmek İyileştirir Derneği, kanser tedavisi gören çocuklara özel hizmet verecek olan ’Hijyenik Oyun Merkezi’nin kapılarını özel bir davetle açtı. Berko İlaç’ın da desteklediği proje, kanser tedavisi gören çocuklara özel ’Hijyenik Oyun Merkezi’nin açılışı; bağışçıları, gönüllüleri ve destekçilerinin katılımıyla, Altunizade’deki oyun merkezi binasında gerçekleşti. Açılışa aynı zamanda, derneğin yüzü olan oyuncu İlker Ayrık, Pediatrik Onkoloji & Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat ve Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran katılım gösterdi.

Projeyle ilgili Eylem Beran, "Bu değerli projeye destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hasta çocukların gönül rahatlığıyla oyun oynayabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri hijyenik oyun alanı, ihtiyaç duyulan ve örneği olmayan bir proje. İyileşme sürecinde bilindiği gibi moral, tedavinin en önemli parçası. Bu yenilikçi proje için ve bu güzel projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirdiği için Gülmek İyileştirir Derneği’ni gönülden tebrik ederim. Çocuklara şifa ve umut olmasını dilerim" şeklinde açıklamada bulundu.

Yapılan bilgilendirmede; derneğin ilk büyük projesi olan oyun merkezi, kanser tedavisi gibi sebeplerle bağışıklığı baskı altında olan ve sosyal hayata karışamayan 3-10 yaş arasındaki çocuklara, ihtiyaç duydukları oyun alanını ve akranları ile sosyalleşme desteğini sağlamak için, gerekli hijyen koşulları gözetilerek hayata geçirildi. Oyun merkezi hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında, ücretsiz olarak hizmet verecek.