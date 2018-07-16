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16 Temmuz 2018 10:58

Berko İlaç’tan ’Kapak Olsun’ projesine destek

TOFD’un (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) yürüttüğü ’Kapak Olsun’ projesine iki yıldan beri destek veren Berko İlaç, proje kapsamında 1 ton plastik kapak toplanmasına ve 4 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu.

Berko İlaç’tan ’Kapak Olsun’ projesine destek

16 Temmuz 2018 10:58



Otuz yılı aşkın süredir ’Sağlıklı Yarınlara’ sloganı ile insan sağlığı için üretmeye ve çalışmaya devam eden Berko İlaç, TOFD’un başarıyla yürüttüğü ’Kapak Olsun’ kampanyasına iki yıldır destek oluyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinin önemli noktalarına 350 adet plastik kapak toplama kutusu yerleştiren Berko İlaç, bu sene Türkiye genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerine 150 adet plastik kapak toplama kutusu yerleştirdi. İlaç firması, proje kapsamında bugüne kadar 1 ton plastik kapak toplanmasına ve 4 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu.



Ortopedik engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve etkin bir biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, 2011 yılından bu yana ’Kapak Olsun’ plastik kapak toplama kampanyasını yürütüyor. Kampanya ile toplanan plastik kapaklar sayesinde, derneğe başvuruda bulunan ortopedik engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınıyor.




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