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Beşiktaş, 10 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başlayan Beşiktaş’ta 10 futbolcu antrenmana katılmadı.

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başlayan Beşiktaş'ta 10 futbolcu antrenmana katılmadı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.


Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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