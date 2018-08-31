Beşiktaş, Adem Ljajic’i resmen açıkladı

Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde olan ve bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçen Adem Ljajic, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş, resmi internet sitesinden, Sırp futbolcuyu da kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan kulübüyle yapılan pazarlıklar sonrasında 1 yıllık kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla 4 yıllığına kadroya dahil edilen Sırp futbolcu için, önümüzdeki sezon sonunda 6 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Torino Başkanı Cairo, bu futbolcunun sözleşmesine 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu koymuş, daha sonra bu rakamı 15 milyon Euro’ya yükseltmişti. Beşiktaş’ın, satın alma opsiyonunu, zorunlu satın alma opsiyonuna çevirmesiyle bu rakam da 6 milyon 250 bin Euro’ya indi.

Adem Ljajic Kimdir?

29 Eylül 1991 tarihinde Sırbistan’da dünyaya geldi. Partizan, Fiorentina, Inter ve Roma takımlarında oynadı. Orta saha oyuncusu Ljajic, 2017-18 sezonunda Torino forması giydi ve 27 maçta 6 gole imza attı. Adem Ljajic, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.