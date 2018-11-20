Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'ne konuk olacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Salonda başlayan ve daha sonra sahada devam eden idmanda pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. U21 takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U19 Akademi takımından Rıdvan Yılmaz, A takım idmanında yer aldı. Siyah-beyazlılar yarın saat 14.00'te basına kapalı olarak yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.