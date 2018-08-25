Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

haftasında Antalyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 21.45’de Vodafone Park’ta Antalyaspor ile karşılaşacak.