Beşiktaş, Antalya’ya gitti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının sona ermesinin ardından devre arası hazırlık kampı için Antalya’ya gitti.

Beşiktaş 4 günlük iznin ardından 8 Ocak’a kadar devam edecek devre arası hazırlık kampı için Antalya’ya gitti. Bugün saat 11.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Antalya’ya hareket eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, tüm oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Hazırlık kampında ilk antrenmanını bu akşam saat 17.00’de yapacak olan Beşiktaş, geçireceği kamp süresi boyunca bir hazırlık maçı yapacak.