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15 Ağustos 2018 12:27

Beşiktaş, Avusturya’ya gitti

UEFA Avrupa Ligi 3.

Beşiktaş, Avusturya’ya gitti

15 Ağustos 2018 12:27

Ön Eleme Turu rövanş maçında LASK Linz’le karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Avusturya’ya gitti.


Ön Eleme Turu’nda Avusturya’nın LASK Linz takımıyla ilk maçta sahasında karşı karşıya gelen ve 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanş maçı için Avusturya’ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Linz’e giden Beşiktaş kafilesinde, yıldızların tamamı kadroda yer aldı. Yaz dönemi boyunca birçok takımla adı anılan Vida da Avusturya’ya götürüldü.


LASK Linz - Beşiktaş mücadelesi yarın TSİ 20.45’te başlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün 19.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Ardından siyah-beyazlılar maçın oynanacağı statta son antrenmanını yapacak.




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