Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan Ali Koç’a tebrik

Orman, gelecek sezon için hırslandıklarını da söyleyerek, "Yeni sezona yeni umutlarla başlıyoruz. Geçen seneden daha da hırslıyım" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği tarafından dün akşam düzenlenen iftarda taraftarlarla buluştu. İftara Avcılar Belediyesi ekipleri de masa ve sandalye desteği verdi. Dernek binasının arkasında yer alan otopark alanında gerçekleşen iftara Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve siyah-beyazlı kulübün bazı yöneticilerinin yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş’ın çok büyük bir camia olduğunu söyleyerek, "Ayak oyunlarına direnmemize rağmen, şanssız bir sezon, kötü bir sezon geçirdik. Avrupa’da gayet iyi geldik ama ligde sonunu iyi getiremedik. Bir arada olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeni sezona yeni umutlarla başlıyoruz. Çok hırslıyız. Geçen seneden daha da hırslıyım" dedi.

Ligde rekabetin kızıştığını söyleyen Orman, "Yeni rakipler, yeni yönetimler geliyor. Onları da tebrik ediyorum" diyerek Fenerbahçe’ye başkan seçilen Ali Koç’u tebrik etti. Göreve geldiğinde ilk hedefinin aile bütünlüğünü sağlamak olduğunu söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Artık kaynamış vaziyetteyiz. Bu durumda bizle kimse baş edemez" dedi. Ardından Başkan Orman, taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

Öte yandan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Başkan Orman’a teşekkür ederek, "Hoşgeldiniz. Teşekkür ediyoruz. Avcılar’ın coşkusuna coşku, sevincine sevinç kattınız" dedi. Sunuculuğunu Alaaddin Orhan’ın yaptığı gecede Avcılarlı Beşiktaşlılar iftar sonrası meşaleler ve tezahüratlarla eğlenceli anlar yaşadı.