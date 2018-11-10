Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım'da Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmete açtı

Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım'a özel olarak Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmete açtı.

Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım'da çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde düzenlenen 10 Kasım anma töreninin ardından belediye, Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümüne özel olarak Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmete açtı. Levent Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta bulunan merkez daha önce ‘Levent Kültür Merkezi' adıyla hizmet verirken, yapılan yenileme çalışmalarının ardından ‘Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi' olarak tekrar kapılarını ziyaretçilerine açtı. Merkezin açılışını Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç yaptı.

“Bu kültür merkezini ona atfettik”

10 Kasım ve Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi hakkında konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, Atatürk'ün uzun süre Beşiktaş'ta yaşayarak semt sakinlerini onurlandırdığını söyledi. Beşiktaşlıların Atatürk ve ailesiyle kader birliğinin olduğunu kaydeden Doğaç, “Gazi Mustafa Kemal'i bugün andık. Şimdi de onu bize hediye eden, hepimizin anası olan Zübeyde anamızı anarak bu kültür merkezini ona atfettik. Biz Beşiktaşlılar olarak Mustafa Kemal'in ailesi ile beraberlik ve kader birliğimiz vardır. Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi Balkan Harbi'nin o kötü günlerinden sonra 1912'den 1922'ye kadar Beşiktaşlıların misafiri oldu. Gazi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'na başlarken annesiyle helalleşerek Beşiktaş'tan ayrıldı. Kendisi 1927'de Dolmabahçe'ye geldikten sonra 11 yıl 4 ay yine Dolmabahçe'de Beşiktaşlıların misafiri olarak bizi şereflendirdi. Bizim onur hemşehrimizdir. Türkiye ve dünyada değeri çok olmasına rağmen biz Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir de bu yönü vardır” dedi.