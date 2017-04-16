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16 Nisan 2017 16:03

Beşiktaş Belediyesi engelli ve hastaları sandığa ulaştırdı

Beşiktaş Belediyesi, referandumda sandığa gitmekte zorluk çeken engelli, hasta ve yatalak vatandaşları ‘Engelsiz Taksi ve Esenlik Hizmetleri’ uygulaması ile sandığa ulaştırarak oy kullanmalarını sağladı.

Beşiktaş Belediyesi engelli ve hastaları sandığa ulaştırdı

16 Nisan 2017 16:03

Başkan Murat Hazinedar da cam kemik hastası olan bir vatandaşı sandığa götürdü.


Beşiktaş Belediyesi Esenlik Hizmeti ekipleri, bugün gerçekleşen referandumda 33 araç ve 180 kişilik ekiple 500’den fazla engelli, hasta ve yatalak vatandaşı sandığa ulaştırarak oy kullanmalarını sağladı. Belediye bir yandan kriz masası kurarken, diğer yandan sağlık ekipleri ve sosyal yardım ekipleri gün boyunca Beşiktaş’ın her tarafına aralıksız ulaşarak hizmet sağladı. Belediyenin 444 44 55 numaralı hattı gün boyu kilitlenirken, belediye ekipleri Beşiktaş’ta bulunan tüm okullarda seçmenlere çay, kahve ve yemek imkânı sağladı. Tüm çalışmalarla bizzat ilgilenen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da cam kemik hastası olan Kaya Ertemiz’in evinden alınarak oy kullanacağı Şair Mehmet Emin Yurdakul İlkokuluna götürülmesine eşlik edip, oy kullanmasını sağladı.




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