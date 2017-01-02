Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 15:13

Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında gündem, Reina

Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında gündem, Reina

02 Ocak 2017 15:13

Beşiktaş Belediyesi yılın ilk meclis toplantısının gündeminde Reina’daki hain saldırı vardı. Toplantıda konuşan Başkan Murat Hazinedar,"Terörün amacı bizi korkutmak, evlere hapsetmek lütfen amaçlarına ulaşamasınlar, korkmayın, yılmayın. Bu saldırılar bizleri hayattan soğutmayacak, birbirimize sımsıkı sarılacağız ve bugünleri el ele hep beraber atlatacağız" dedi.
Beşiktaş Belediyesi Ocak ayı belediye meclis toplantısına Reina’daki hain terör saldırısı damgasını vurdu. Toplantı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek sözlerine başlayan Başkan Hazinedar; "Terörün amacı bizi korkutmak, evlere hapsetmek lütfen amaçlarına ulaşamasınlar, korkmayın, yılmayın. Bu saldırılar bizleri hayattan soğutmayacak, birbirimize sımsıkı sarılacağız ve bugünleri el ele hep beraber atlatacağız. Beşiktaş Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısında konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Av. Murat Hazinedar’ın gündeminde yeni yıla girdiğimiz saatlerde gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan Reina’daki hain terör saldırısı vardı."dedi.
Başkan Hazinedar, “Yılbaşı gecesi gerçekten korkunç bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Hepimizin kanını donduran çok kötü bir gece geçirdik. 2016 hem bölgemiz, şehrimiz hem ülkemiz için çok kötü olaylara sahne olmuş olsa da 2017’ye umutla girelim ve Beşiktaş’tan İstanbul’a İstanbul’dan Türkiye’ye o umutların güzel görüntülerini verelim istedik ve gerçekten de hem milletimizin hassasiyetlerini dikkate alan hem de vicdanlarda ve akıllarda kalan güzel şeyler yaptık. Tabii hemen arkasından gerçekleşen saldırı bizi yasa boğdu. Beşiktaş özel bir yer, bu saldırılar sadece Beşiktaş’ta olmuyor, ülkemizin her yerinde bu acıyı yaşıyoruz. Ama biz son iki saldırıda bunu çok acı şekilde yaşadık." diye konuştu.
"Burası bir terör ülkesi değil, meydanlardayız korkmayacağız mesajı verdik"
Vatandaşların katledildiği vahşi saldırıya dair konuşan Hazinedar, "Aynı gün ve korkunç geceden birkaç saat önce Şehitler Tepesi’ne giderek statta gerçekleşen hain saldırıyı yeni yıla girmeden önce lanetleyip, şehitlerimizi unutmayıp kuran okuttuk ardından da Ortaköy’de halkımızla buluşup dünyaya burası bir terör ülkesi değil, meydanlardayız korkmayacağız mesajı verdik. Her şey güzeldi ama maalesef yeni yılımızı yine karartmaya çalıştılar ve bizi yasa boğdular. Reina’daki hain saldırı hepimize, yaşam şeklimize, insanlığa yapılmıştır. Bir kez daha gördük ki terörün dini, imanı, vicdanı yok. Aklı olan, vicdanı olan bir insan bir eğlence merkezinde yeni yıla umutlarla giren masum insanları neden hedef alır ve katliam yapar. " ifadelerini kullandı.
"Hain terör örgütleri bu amacına ulaşamayacak"
Bu saldırıların herkesi birbirine daha çok kenetleyeceğini sözlerine ekleyen Hazinedar," O gece belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yaptık. Hem kilit olan trafik hem de diğer konularda seferberdik. Ambulanslarımız da sürekli yaralılarımızı taşıdı. Derhal olay yerine gittim, korkunç bir manzara vardı. İnsanlık adına utanç veren görüntüler. Ertesi gün de hastanelerde yaralı vatandaşlarımızı ziyaret ettik.Şunu belirtmeliyim ki; bu saldırılar bizim yaşam kalitemize yapılıyor, hayattan bizi kopartmaya çalışıyorlar. Hain terör örgütleri bu amacına ulaşamayacak. Beşiktaş Türkiye’nin yükseleni ve biz buradaki canlılığı asla yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Yine sokaklarda olacağız onlara inat ve gündelik hayatımızdan asla ödün vermeyeceğiz’’ şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç