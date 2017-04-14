Beşiktaş Belediyesi bünyesinde bulunan Beşiktaş Eğitim, Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı (BEŞTAŞ) tarafından, Beşiktaş’ta yaşayan apartman görevlilerinin çocuklarına yönelik bisiklet hediyesi töreni yapıldı. Beşiktaş Etiler Sosyal Tesisleri’nde yapılan törene Av. Murat Hazinedar, belediye çalışanları, apartman görevlileri ve aileleri katıldı. Düzenlenen etkinlik kapsamında maddi durumu olmayan apartman görevlilerinin çocuklarına 550 adet bisiklet dağıtıldı.

Etkinlikte bisikletlerini meraklı gözlerle bekleyen miniklerin mutlulukları gözlerinden okunurken, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’a da ilgi yoğundu. Apartman görevlileri ve çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektiren Murat Hazinedar, yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı için daha kapsamlı bir bisiklet turu organizasyonu için söz verdi. Törende çocuklarla birlikte dans ederek eğlenen Hazinedar, dağıtım sonrasında çocuklarla birlikte bisiklete binerek onlarla pedal çevirdi.

Apartman görevlileri için bir hizmet projesi başlattıklarını aktaran Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “En büyük hizmetkarlık halka, insana yapılandır. Beşiktaş o kadar güzel şeylerin bileşkesi ki burada yaşayan, burada çalışan, buraya emek veren her kardeşim Beşiktaş’ın güzelliğinin farkında. Bu güzellikleri korumak ve yaşatmak noktasında en büyük sorumluluk da yöneticilere düşüyor. Bu vazifemi yerine getirmek noktasında yani adaylığım sırasında bu sorumluluk yolcuğunu kiminle yapacağımı düşünmüştüm. Kiminle en çok el tutuşmalıyım? Aklıma ilk olarak yaşlılar, emekçiler, engelliler ve en önemlisi çocuklarla bu yola çıkmalıyım demiştim. Bütün bunları yaparken yerin bir kat altında hizmet eden apartman görevlilerini de unutmamam gerektiğini düşündüm. O yüzden en çok onların şartlarını iyileştirmek, onlara hizmet etmek, onların çocuklarını üniversitede burslu yapmak, onların çocuklarına bir şeyler yapmak, yaptıkları hizmetin karşılığını verebilmek amacıyla bu projeyi başlattık. İlkbahar geldi çocuklar sokaklarda şen olacaklar. Şen olurken onlara ne yapabiliriz derken bu rengarenk bisikletlerle hem onları daha mutlu edecek hem de daha şen kılacak, sokaklarımızı şenlik alanına çevirecekler” dedi.