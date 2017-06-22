Beşiktaş Belediyesi’nin mükemmellik yolculuğu devam ediyor

Murat Hazinedar, “Etkin projelerimizle değer yaratmaya, düşünce ve yaşam kalitesini artırmaya odaklı çalışmalarımızla hedefimiz 5 yıldız” dedi.

Beşiktaş Belediyesi ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) işbirliği ile sürdürülen mükemmellik yolculuğu devam ediyor. Mükemmellikte yetkinlik beş yıldız ödülüne koşan belediye bu özverili yolculukta hedefine ulaşmak için aralıksız çalıştığı gibi KALDER ile çalışmalarını da sürdürüyor. Mükemmellik Yolculuğu 6’ncı Çalıştay ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Başkan yardımcıları, birim müdürleri, TÜV-NORD yöneticileri ve KALDER danışmanı Aydın Kosova katıldı.

Mükemmellikte 5’inci Yıldız hedefine ulaşmak için düzenlenen çalıştayda ayrıca TÜV NORD yöneticileri tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’a 08 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen dış tetkik sonucu almaya hak kazanılan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası teslim edildi.

Beşiktaş Belediyesi mükemmellik yolculuğunu 5 yıldızla taçlandırmak istiyor

Beşiktaş Belediyesi, 2015 yılında KALDER ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi imzalamış ve aynı yıl Mükemmellikte Yetkinlik 3 yıldız ödülüne layık görülmüştü. 2016 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 4 yıldız ödülünün alınması ile devam eden süreç 2017 yılında Mükemellik Yetkinlik 5 yıldız hedefi ile devam ediyor.

Bu doğrultuda çalıştayda uzunca bir konuşma yapan Başkan Hazinedar, bu yolculuğa ilk çıkış öyküsünü ve çıktığı bu yolculuktan beklentisini anlattı. Beşiktaş Belediyesi’nin çalışmalarını anlatan Başkan, ekibine de bol bol nasihatlerde bulundu ve bu yolculuğun bir ekip, bir takım işi olduğunu ve o ruhla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. “Bir futbol takımında ekip iyiyse o maç iyi bir skorla biter” diyen Hazinedar, “Sadece kaptan değil, kalecisinden tüm oyuncularına ekip birbirine inanmalı” dedi. İç iletişim ve etkili iletişimin önemine de değinen Hazinedar, en önemli konu kendi aranızdaki iletişim bunu etkili ve sağlıklı yaparsanız başaramayacağınız iş yok” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi’nin birçok konuda öncü olduğunu ve sadece bir ilçe belediyesi gibi hizmet etmediğini söyleyen Başkan Murat Hazinedar, “Bu son 3 yılda başımıza gelen hadiselere, onca seçim süreçlerine, 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi yaşamamıza rağmen tüm bunlar bizi çıktığımız yolda bir nebze olsun geriletmedi, yıldırmadı dedi.

Hazinedar, “Biz doğru yoldayız, hakkımızdaki bu iftiralar bizi asla yıldıramayacak, bilakis biz daha çok çalışıp örnek teşkil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hedefimiz 5 yıldız”

Başkan Hazinedar, “Etkin projelerimizle değer yaratmaya, düşünce ve yaşam kalitesini artırmaya odaklı çalışmalarımızla hedefimiz 5 yıldız” dedi.

Kalitenin önemine değinen ve sosyal projelerde personelin de imzasının olması gerektiğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, ‘’ Çağdaş yönetim sistemlerinin temel unsuru liderliktir. Akıllı yönetimi başarmanın yolu dışarıdan bağımsız değerlendiriciler ile işbirliği yapılmasıdır. Biz çalışıp mücadele ederken bu sürecin içerisine KalDer’in aklını da sokacağız. Geçtiğimiz yıl mükemmellikte yetkinlik 4 yıldız ödülünü aldığımız gibi personel arkadaşlarımızla aynı çalışma ve özveriyi devam ettirerek mükemmellikte yetkinlik 5 yıldız ödülünü de alacağız’’ şeklinde konuştu.