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31 Ağustos 2018 13:14

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4.

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

31 Ağustos 2018 13:14

haftasında Bursaspor ile Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Dünkü Partizan maçında oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Bursa’ya giderek kampa girecek.




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