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17 Haziran 2017 21:43

Beşiktaş camiası iftarda buluştu

Beşiktaş camiası iftarda buluştu.

Beşiktaş camiası iftarda buluştu

17 Haziran 2017 21:43

Başkan Fikret Orman, "Şampiyonluğun ardından ramazan vesilesiyle Beşiktaş camiasının bir araya gelmesinin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.


Vodadone Park’ta düzenlenen iftar yemeğine Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, sanatçılar ve basın mensupları katıldı.


İftarın ardından konuşan Fikret Orman, "Şampiyonluğun ardından ramazan vesilesiyle Beşiktaş camiasının bir araya gelmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Geçen sene burada iki yıldızlı son formamız alın demiştik. Hamdolsun sizin karşınızda böyle bir başarı ile çıktığım için mutluyum. İki sene üst üste şampiyon olduk ve 3. yıldızı gururla göğsümüze taktık. Bugünlere hiç kolay gelmedik. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Taraftarlarımızdan yavru kartallara, yönetici arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına varana kadar tüm bireylere takımımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sağ olun var olun. Biz büyük ve güçlü, güzel bir aileyiz. Omuz omuza daha büyük başarılara imza atacağımızdan şüphem yok. Asıl şimdi daha çok çalışmalıyız ve Beşiktaş’ın armasındaki kutsal yıldızı en yükseğe taşımalıyız" ifadelerini kullandı.




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