Beşiktaş, Cev Challenge Kupası'nda 16'lı Finaller Turu'nda

Türkiye'yi 2019 CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde temsil eden Beşiktaş, ilk tur rövanş maçında Kosova'nın Kastrioti Ferizaj takımını 11, 25-9 ve 25-14‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Beşiktaş, CEV Challenge Kupası'nda adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Riccardo Ragazzini (San Marino), Eva Tomec (Slovenya)

Beşiktaş: Ceren, Cemre, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar (L) (Dilara, Hümay, Merve, Tuğçe, Merve İkbal, Fatma, Zeynep)

Kastrioti Ferizaj: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani, Raci (L) (Miftari (L), Beqiri, Hajdini, Avdullahu)

Setler: 25-11, 25-9, 25-14

Süre: 52 dakika (17,17,18)