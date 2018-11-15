Beşiktaş, Cev Challenge Kupası'nda 16'lı Finaller Turu'nda

Türkiye’yi 2019 CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde temsil eden Beşiktaş, ilk tur rövanş maçında Kosova’nın Kastrioti Ferizaj takımını 11, 25-9 ve 25-14‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Beşiktaş, CEV Challenge Kupası’nda adını 16’lı Finaller Turu’na yazdırdı.
Türkiye'yi 2019 CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde temsil eden Beşiktaş, ilk tur rövanş maçında Kosova'nın Kastrioti Ferizaj takımını 11, 25-9 ve 25-14‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Beşiktaş, CEV Challenge Kupası'nda adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Riccardo Ragazzini (San Marino), Eva Tomec (Slovenya)
Beşiktaş: Ceren, Cemre, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar (L) (Dilara, Hümay, Merve, Tuğçe, Merve İkbal, Fatma, Zeynep)
Kastrioti Ferizaj: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani, Raci (L) (Miftari (L), Beqiri, Hajdini, Avdullahu)
Setler: 25-11, 25-9, 25-14
Süre: 52 dakika (17,17,18)