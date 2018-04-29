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29 Nisan 2018 20:49

Beşiktaş derbide yine kızardı

Galatasaray ile oynanan derbide dakikalar 64’ü gösterdiğinde Gomis’i düşüren Tosic, kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 derbinin 4’ünde kırmızı kart gördü.

Beşiktaş derbide yine kızardı

29 Nisan 2018 20:49


Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta dakikalar 64’ü gösterdiğinde Tosic, gole giden Gomis’i düşürdü ve penaltıya sebebiyet verdi. Bu pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus, Tosic’i kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası’nda 6. kez bir derbi maçta boy gösteren Beşiktaş, bu karşılaşmaların 4’ünde kırmızı kartla eksik kaldı. Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde Quaresma ve Atiba kırmızı kartla oyundan atılırken, Oğuzhan Özyakup da karşılaşma sonrasında hakeme itirazdan ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Quaresma oyundan atılırken, rövanş mücadelesinde de Pepe, Josef’e yaptığı faul sonrası kızardı. 6 derbinin 4’ünde eksik kalan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 6 kırmızı kart gördü.




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