Beşiktaş, E. Y. Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.