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22 Kasım 2017 13:27

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 13.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

22 Kasım 2017 13:27

haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma yapıldı. Porto maçında forma giyen oyuncular idmana sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idman, pas, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması ile sürdürüldü. Siyah-beyazlı oyuncular, minyatür kale maç ve şut antrenmanı yaparak, antrenmanı tamamladı.


Siyah-beyazlılar Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam ettirecek.




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