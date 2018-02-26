Beşiktaş, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına başladı. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyuncular salonda çalıştı. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idmanda, top kontrolü, pas çalışması, minyatür kale maç, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.