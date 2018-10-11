İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.


Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.