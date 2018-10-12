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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışmalarıyla devam ederken antrenmanın son bölümünü ise çift kale maç ile tamamladı.


Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

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