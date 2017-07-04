Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 12:47

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

04 Temmuz 2017 12:47


Beşiktaş, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başlayan çalışma kondisyon, kuvvet çalışmaları ve koordinasyon koşuları ile devam etti. Pas ve şut çalışmalarının ardından idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren çalışmaya sağlık kontrollerine katılan oyuncular ile milli takımlardan dolayı izinli olan bazı futbolcular katılmadı. İzinden dönen Marcelo Guedes, Adriano Correia ve Fabricio Ramirez ise takımla birlikte antrenmana katıldı.


Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.30’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.


Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul’da çift antrenman yaparak sürdürecek olan siyah-beyazlılar, daha sonra hazırlık maçları yapmak için yurt dışına gidecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!