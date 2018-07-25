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25 Temmuz 2018 23:13

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

25 Temmuz 2018 23:13


Karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş’ın çalışması yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.




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