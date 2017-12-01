Beşiktaş ile Galatasaray 342. randevuda

kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan karşılaşmalarda 120’ye 108 sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.

22 Ağustos 1924 yılında başlayan Beşiktaş - Galatasaray rekabeti, yarın saat 19.30’da Vodafone Park’ta tekrar yaşanacak. İki takım o tarihten bugüne kadar toplam 341 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 120 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 108 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 113 maçta kazanan taraf çıkmadı. Aslan 480 gol kaydederken, siyah-beyazlılar da 448 golle karşılık verdi.

Galatasaray ligde de önde

Beşiktaş ile Galatasaray arasında profesyonel liglerin kurulduğu 1959 yılından beri 118 karşılaşma yapıldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 43 kez, siyah-beyazlılar da 33 kez camialarını sevindiren taraf oldu. 42 maçta taraflar yenişemedi. Galatasaray 146, Beşiktaş ise 123 gol attı.

İki takım arasında son olarak ligde geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Beşiktaş, Talisca’nın golüyle 1-0 kazandı.