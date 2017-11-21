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21 Kasım 2017 21:58

Beşiktaş ilk yarılarda savunamıyor

Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 5 maçta kalesinde 4 gol gören siyah-beyazlılar, bütün golleri karşılaşmaların ilk yarısında yedi.

Beşiktaş ilk yarılarda savunamıyor

21 Kasım 2017 21:58


Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, grubun 5. maçında Porto ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken bu sonuçla Beşiktaş bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Geride kalan 5 karşılaşmada kalesinde 4 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu gollerin tamamını ilk yarılarda yerken, maçların ikinci yarılarında kalesini gole kapatmayı başardı. Porto deplasmanında siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı karşılaşmada rakibin tek golünü Tosic 21. dakikada kendi kalesine atarken, bir sonraki maçta Beşiktaş, Leipzig’i 2-0’la geçmeyi başardı. Monaco deplasmanından 2-1’lik zaferle dönen Beşiktaş, bu maçın da 30. dakikasında Falcao’nun sayısına engel olamadı. Fransız ekibiyle sahasında karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Kara Kartal, bu maçta da ilk yarının uzatma dakikalarında topu ağlarından çıkarmıştı. Kartal son olarak Porto karşısında ilk yarıda gol yedi. Maçın 29. dakikasında Ricardo’nun içeri gönderdiği topa Felipe düzgün bir vuruş yaparak Portekiz temsilcisinin sayısını kaydeden isim oldu.




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