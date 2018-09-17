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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Kadınlar Balkan Kupası’nda mücadele eden Beşiktaş Voleybol Takımı, ikinci maçında Romanya’nın CSM Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadınlar Balkan Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Voleybol Takımı, ikinci maçında Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, böylece 2018 CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı kazandı.


Kosova'nın Gjilan kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda Beşiktaş, ikinci maçında CSM Lugoj ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 25-13, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynama hakkı elde etti.


Siyah-beyazlılar, kupadaki ilk maçında KV Drita Gjilan'ı 3-0 yenmişti.


Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turunda Kosova temsilcisi Kastrioti Ferizaj ile mücadele edecek.


Öte yandan karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreninde siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşarken, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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