Beşiktaş kafilesi Ülker Stadı'na hareket etti

Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Ülker Stadı’na hareket etti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Ülker Stadı'na hareket etti.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi için siyah-beyazlılar tesislerden çıkış yaptı. Beşiktaş kafilesini Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde birçok siyah-beyazlı taraftar uğurladı. Takım otobüsünün tesislerden ayrılışı sırasında tezahürat yapan taraftarlara teknik direktör Şenol Güneş selam vererek cevap verdi.
Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi 21.00'de başlayacak.