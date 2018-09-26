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Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

Fenerbahçe derbisinin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş, bugün yağmur altında yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yağmur altında devam etti. Fenerbahçe derbisinin ardından antrenmanlarına ara vermeden başlayan ve dün basına kapalı olarak çalışan siyah-beyazlılar, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yağmur altında basına açık olarak idman yaptı. Adriano ve Atiba'nın yer almadığı çalışma, düz koşuyla başlarken, daha sonra futbolcular kuvvet antrenmanı yaptı. Kuvvet antrenmanının ardından istasyon çalışması yapan siyah-beyazlılar, daha sonra 3 grup halinde top kapma idmanı yaptı. Futbolcular şut ve bire bir adam geçme çalışmasının ardından son bölümde taktik ağırlıklı çalıştı.


Antrenmanın başında Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının bitiminin ardından hakem Fırat Aydınus'la girdiği diyalog sonrasında kırmızı kart gören Caner Erkin'le bir müddet konuştu.


Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın basına kapalı olarak çalışacak.

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