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03 Mayıs 2018 21:03

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

03 Mayıs 2018 21:03

haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Öte yandan karşılaşmayı Başkan Fikret Orman da izledi.


Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.




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