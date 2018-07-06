Beşiktaş, kondisyon çalıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan, Türkiye’nin Slovakya Büyükelçisi Aslıgül Üğdül, antrenmanı izledi. Teknik Direktör Şenol Güneş ve oyuncular, antrenman sonrası Üğdül’e imzaladıkları yeni sezon formasını hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam TSİ 19.30’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.