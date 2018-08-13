Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarına başladı

Ön Eleme turunda 16 Ağustos Perşembe günü LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Akhisarspor maçında oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.