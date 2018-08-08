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08 Ağustos 2018 21:32

Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde LASK Linz ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, LASK Linz maçı hazırlıklarını tamamladı

08 Ağustos 2018 21:32


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, yarın yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçını oynayacak.




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