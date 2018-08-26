Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 14:41

Beşiktaş Loris Karius’u açıkladı

Beşiktaş, Liverpool kalecisi Loris Karius’u 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Loris Karius’u açıkladı

26 Ağustos 2018 14:41


Beşiktaş’tan resmi Karius açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius’un satın alma opsiyonlu 2 yıllık kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Beşiktaş, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Alman eldivenin Beşiktaş siyah-beyazlı forma ile poz verdiği fotoğraflar yer alırken, “Beşiktaş’a Hoş Geldin Loris Karius! Futbol Takımımız, Liverpool’dan kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı” açıklamasına yer verildi.


Karius, Antalyaspor mücadelesini Vodafone Park’ta tribünden edecek.



Loris Karius Kimdir?


22 Haziran 1993 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. 189 cm boyundaki kaleci, Mainz 05 ve Liverpool takımlarında forma giydi. 2017-18 sezonunda Liverpool formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Karius, 2018-19 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç