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Beşiktaş, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve şut çalışması yapıldı. Antrenman yerli ve yabancı oyuncuların yer aldığı çift kale maç ile sona erdi.


Çift kale maçı kazanan takım sevinç fotoğrafı çektirdi. Pepe kaybeden takımda olmasına rağmen fotoğrafta yer aldı.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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